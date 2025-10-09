Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de varılan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Paris'teki Gazze konulu toplantıya katılacak olan Macron, Gazze'de sağlanan anlaşmadan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Macron, uluslararası barış gücünün Gazze'ye gönderilmesi gerektiğini söylerken, Fransa'nın da Gazze'nin istikrarında rol almaya hazır olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Paris'teki toplantıda Gazze'de Filistin varlığının olduğu bir geçici yönetim kurulmasını ele alacaklarını bildirdi.

Macron "Önümüzdeki saatler, Gazze'de barışın güçlendirilmesi adına önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'ya da değinen Macron, İsrail yerleşimlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın planına karşı olduğunu ifade ederken, bu meselenin Hamas'la bir ilgisi olmadığını belirtti.

TOPLANTI BAŞLADI

Fransa'nın başkenti Paris'te, Gazze'de varılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının sahada uygulanmasını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplantı başladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması, bölgenin yeniden inşa edilmesi, insani yardımın ulaştırılması gibi farklı konuların ele alınması bekleniyor.

Dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen toplantıya, Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler katıldı. Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nın açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.