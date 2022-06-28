Macron Biden'a 'kötü haber' verirken gazetecilere yakalandı

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Almanya'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'ne Macron ve Biden'ın kameralar karşısında yaptığı 'petrol krizi' konuşması damga vurdu.

Gazetecileri fark etmeyen Macron, Biden'a Arap ülkelerinin daha fazla petrol arzına verdiği cevapları aktarırken; Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ""Dikkatli olmamız gerekiyor. Kameralar sebebiyle içeri girmeliyiz” diyerek zirveyi izleyen gazetecileri işaret etti.

Fransız lider konuşmasında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan'la yaptığı görüşmeyi aktararak, "Kendisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bana iki şey söyledi. Birincisi maksimum üretim kapasitesi. İkincisi ise Suudiler fiyatı biraz daha artırabilir. Ama en azından altı aylık bir süreden önce çok büyük kapasiteleri yok." ifadelerini kullandı.

BIDEN İÇİN KÖTÜ HABER

Bu haber, Biden'ın önümüzdeki ay Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin, petrol zengini Arap devletlerini, Rusya'nın dört aydır sürdürdüğü Ukrayna işgali sebebiyle enerji fiyatlarındaki artışı hafifletmeye yardımcı olma konusunda başarısız olabileceği anlamına geliyor. Enerji fiyatları, Biden'ın Başkanlık performansının kamuoyu tarafından onaylanmamasına sebep olurken, 1981'den bu yana görülen en yüksek enflasyona katkıda bulunuyor.