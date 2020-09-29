Macron: "Avrupa Parlamentosu sadece Brüksel’de toplanırsa mahvoluruz"

Macron, Litvanya’yı resmi ziyaretinin ikinci gününde başkent Vilnius’ta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilerin sorularını cevaplayan Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Brüksel'e kaydırılan AP oturumlarının kentin ekonomisine katkısı nedeniyle yeniden Strazburg’a alınmasına ilişkin talebine değindi.
Macron, AP toplantılarının Strazburg'a alınması fikrini şiddetle savunduğuna işaret ederek, "Eğer Avrupa Parlamentosu yalnızca Brüksel'de toplanırsa mahvoluruz. Çünkü on yıl içinde her şey Brüksel'de olacak. Ve insanlar Brüksel'de sadece bir araya gelecek. Ancak bahsedilen Avrupa bu değil." ifadelerini kullandı.
Macron, Avrupa Birliği (AB) içerisinde "yerlerin paylaşımı" uygulamasının arkasında olduğunu bildirdi.
Yerlerin paylaşımı uygulaması, AB anlaşmalarına göre birliğin kurumlarının tek bir şehir yerine farklı üye ülkelerde faaliyet göstermesi anlamına geliyor.
- Macron'un talebi olumlu karşılık bulmamıştı
Fransa Cumhurbaşkanı, 23 Eylül'de AP Başkanı David Sassoli'ye mektup göndererek Strazburg kentine kattığı ekonomik canlılık nedeniyle Genel Kurulun yeniden Strazburg'da yapılması talebinde bulunmuş ancak talebi karşılık görmemişti.
Sassoli, Fransa'da vakaların hızla artması nedeniyle parlamento üyeleri ve çalışanlarının 5-8 Ekim'de yapılması planlanan toplantı için Strazburg'a gidilmemesi yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.
AP'nin bir önceki Genel Kurulu da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Strazburg yerine Brüksel'de yapılmıştı.
Avrupa anlaşmalarına göre, AP'nin Genel Merkezi Strazburg'da bulunuyor ve burada yılda her biri üç buçuk günlük olmak üzere toplam 12 Genel Kurul toplantısı yapılması gerekiyor. Geri kalan zamanlarda ise bu durum yıllardır tartışma konusu olsa da AP milletvekilleri Brüksel'de çalışıyor.
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