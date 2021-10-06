Macron, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Avrupa'da enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin bir çözüm bulunduğunu söylemek için erken olduğunu ifade eden Macron, bu konuda AB'de çalışma yapıldığını ve gelecek günlerde ortak hareket etme kapasitelerini değerlendireceklerini söyledi.
"AB'NİN KURUMSAL İKİ SORUNU VAR"
Macron, zirvede Balkan ülkeleri ve AB'nin genişletilmesi perspektifi hakkında çok iyi bir görüşme yaptıklarını dile getirerek, "Birçok ülke arasında zor durumlar var. Sırbistan ile Kosova arasındaki görüşmeler hala zorlu ve gerilimli geçiyor. Bugün bu iki ülkenin liderleri ve (Almanya Başbakanı Angela) Merkel ile uzun bir görüşme yaptık. Makedonya ve Bulgaristan arasındaki görüşmeler yeniden gündeme geldi. Bu konularda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor." dedi.
Balkanlar konusunda kısa vadede perspektif kazanılması gerektiğini ifade eden Macron, bölgenin tamamını ilgilendiren azınlıklara yaklaşım konusunda ortak politikanın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Macron, AB'nin kurumsal olarak iki sorununun bulunduğunu aktararak, "Sınırlarımızı genişletmemiz ve komşularımızla, özellikle Rusya ve Türkiye ile görüşmelerimizin olması gerekiyor. Aynı zamanda (AB'nin) işleyişini derin şekilde değiştirmemiz gerekiyor. 27 ülke ile bu zor. Bu iki görevimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
KİLİSELERDEKİ CİNSEL İSTİSMAR VAKALARI
Fransa'da kiliselerde yüz binlerce çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin soru üzerine Macron, yaptığı çalışma için Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve'yi tebrik etti.
Macron, "Bu sayıların arkasında hayatları sarsılmış ve bazen paramparça olmuş kadın ve erkekler var. Öncelikle düşüncelerim onlardan yana." yorumunda bulundu.
Bu çalışmanın "berrak" ve "yatıştırıcı" şekilde devam etmesini istediğini aktaran Macron, "Gerçeğe ve onarıma ihtiyaç var." dedi.
Macron, bu gerçeğin çocukları korumak için önemli olduğunu belirterek, "Çocuklara yönelik manevi ve cinsel şiddet tahammül edilemez." diye konuştu.
CIASE'nin açıkladığı rapora göre kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayı 330 bine ulaşıyor. Kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edildi.
Sauve, dün yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.
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