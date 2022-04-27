Macron'a şimdi de domatesli saldırı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanul Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Macron galip geldi ve ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.
Fransa'da 2017'de ülke tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olarak iktidara gelen Macron, ikinci kez elde ettiği zafer sonrasında belirli bölgelere teşekkür ziyaretinde bulundu.
Ancak Macron ziyaret için gittiği Paris yakınlarındaki Cergy'de pazarı ziyaret ettiği sırada domatesli saldırıya maruz kaldı. Fransa merkezli BFMTV'nin çektiği görüntülerde, çevresinde korumalar bulunan Macron'a domates fırlatılırken görüldü.
Atılan domatesler, biri Macron'un yakın koruması olmak üzere iki kişiye isabet ederken, korumaları hızla Cumhurbaşkanı Macron'u korumaya alarak başının üzerine güvenlik amacıyla şemsiye açtı.
Macron olay sonrası ziyaretini iptal etmedi ve kentteki turuna devam etti.
DAHA ÖNCE DE YUMURTALI SALDIRIYA MARUZ KALMIŞTI
Geçen yıl da Lyon'da bir fuarı ziyaret ettiği esnada Macron'a yumurta fırlatılmıştı.
Macron'a Lyon şehrindeki ziyareti sırasında bir kişi yumurta fırlatmış, güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılan kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Saldırı sonrası açıklama yapan Macron, "Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Onu daha sonra görmeye gideceğim" demişti.
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