MAÇLAR ŞİFRESİZ OLACAK MI?

Şifresiz yayına gelince.... BeIN Sports haklı olarak çok büyük meblağ ödüyor, bu da ancak ve ancak reklam gelirleri ve şifre sayesinde kazanılıyor. Görüşmelerimiz sürüyor ama bu maçları şifresiz yayınlarlarsa hukuksal sıkıntılar çıkabileceği görünüyor. Bazı insanlar parasını ödemiş maç izlemek için. Buna karar verecek BeIN Sports yetkilileridir. Saygı duyacağız bu karara. Restoran ve kafelerde maç izlemek isteyenler için ona göre kararlar ve düzenlemeler olacaktır.