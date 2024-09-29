Maçka Parkı'nda tasmasız köpek gezdirme kavgası
İstanbul Beşiktaş'taki Maçka Parkı'nda köpeğini tasmasız gezdiren bir kişi, kendisini uyaran biri kadın 2 kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken saldırgan gözaltına alındı.
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Maçka Parkı'nda 28 Eylül'de kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, parkta köpeğini tasmasız gezdiren bir kişinin çevredekiler tarafından uyarılması üzerine tartışma çıktığını belirledi.
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Yapılan araştırmada, köpeğin sahibinin kendisini uyaran C.E. ve G.K'yi tekme ve yumruklarla dövdüğü anlaşıldı.
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Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli D.Ö'yü, Şişli'deki evinde yakaladı.
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Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.
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Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.