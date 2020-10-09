Maçka'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor - TRABZON

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Alınan bilgiye göre, Sevinç Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Rüzgarın etkisiyle büyüyen örtü yangını, Harmanlar mevkisinden ormanlık alana sıçradı.Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ve Maçka belediyelerinin itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dönümlük alandaki 7-8 noktada devam eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.