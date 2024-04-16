Maccabi Tel-Aviv, Euroleague'de Play-Off'a yükseldi!

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THY EuroLeauge Play-In karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv konuk ettiği Baskonia'yı 113-83 mağlup etti ve adını Play-Off'a yazdırdı.

Sezonu 7. olarak bitirmiş olan Maccabi Tel-Aviv, Play-Off'ta Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile eşleşti.

Baskonia ise yoluna Play-Off'da devam etmek için Anadolu Efes - Virtus Bologna maçının kazananıyla karşılaşacak.