Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes: 95-86 (MAÇ SONUCU)
THY EuroLeague'in 14. haftasında Sırbistan'da İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına konuk olan Anadolu Efes, rakibine 95-86 mağlup oldu.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 14. haftasında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibine 95-86 yenildi.
Anadolu Efes, bu sonuçla ligdeki 7. mağlubiyetini yaşarken, Maccabi Tel Aviv 8. galibiyetini aldı.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Maccabi Tel Aviv: Brown 21, Baldwin 4, Cohen 2, Nebo 8, Colson 19, Cleveland 5, Webb 14, Sorkin 8, Rivero 2, Blatt 12
Anadolu Efes: Larkin 17, Erten Gazi 3, Thompson 22, Hollatz 3, Ercan Osmani 2, Oturu 7, Daum 20, Jones 12 Burakcan Yıldızlı, Melih Tunca
1. Periyot: 29-20
Devre: 45-48
3. Periyot: 66-64