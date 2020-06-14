Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki basketbolcunun biten kontratının uzatılmayacağı duyuruldu.

İsrail ekibine geçen yıl katılan Jackson, Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.