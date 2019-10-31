Maccabi FOX: 67 - Fenerbahçe Beko: 55 | MAÇ SONUCU

31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
THY Euroleague 5. hafta maçında Maccabi FOX ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe BekO, parkeden 67-55 yenik ayrıldı.
Maça çok kötü başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda büyük sıkıntı yaşadığı ilk periyodu 12-6 geride tamamladı.
Düşük şut yüzdesiyle oynayan ve 11 top kaybı yapan sarı-lacivertli takım, ribauntlarda da etkisiz kaldı ve Maccabi FOX'un soyunma odasına 20 sayı farkla önde gitmesine engel olamadı: 41-21
İkinci yarının başında üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada 23 sayı (46-23) geriye düştü. Ali Muhammed ve Williams ile üst üste üç sayılık basketler üreterek 9-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, Datome ve Vesely ile basket üretmeye devam ederek 29. dakikada farkı 8 sayıya (49-41) indirdi. Maçın 3. periyodunu Maccabi FOX, 52-41 önde geçti.
İlk yarıdaki top kayıplarını aza indiren ve ribauntlarda etkili olan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 3 sayılık basketiyle 37. dakikada 59-54 ile farkı 5 sayıya kadar indirdi. Kalan dakikalarda savunma ribauntlarında etkisiz kalan sarı-lacivertli ekip, rakibin sayılarına engel olamadı ve sahadan 67-55 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe Beko 4. yenilgisini alırken, Maccabi FOX ise 3. kez kazandı.
MACCABİ FOX: 67 - FENERBAHÇE BEKO: 55
Maccabi FOX:Wilbekin 9, Black 10, Wolters 11, Casspi 13, Bryant 2, Acy, Hunter 11, Avdija, Dorsey 3, Zoosman 5, Dibartolomeo 3
Fenerbahçe Beko: Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Williams 11, Kalinic, Ahmet Düverioğlu, Westermann 1, De Colo 13, Vesely 8, Ali Muhammed 11, Datome 9, Lauvergne 2
1. Periyot: 12-6
Devre: 41-21
3. Periyot: 52-41
Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya),Anne Panther (Almanya),Sergio Silva (Portekiz)
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