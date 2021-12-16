2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 22:05'de İsrail ekibi Maccabi'ye konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

MACCABI ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 22:05'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.