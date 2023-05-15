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Macbeth'i komediye uyarlayarak sahnelediler

Samsun'da sanat faaliyetlerinin 25. yılında Düşevi Oyuncuları, William Shakespeare'nin ünlü trajedisi 'Macbeth'i, bir komediye dönüştürerek seyircilerinin karşısına çıktı

Giriş: 15.05.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
Macbeth'i komediye uyarlayarak sahnelediler - Magazin haberleri
İHA

Oyun, dışişleri bakanlığında temizlik görevlisi 'Rüya' ve 'Muhsin’in akşam, dönemin başbakanının verdiği talimat ile, gece yarısı apar topar geldikleri görevli oldukları 3 numaralı hangarda gelişiyor. Oyun içinde oyun başlıyor ve William Shakespeare’nin oyun kahramanları 'Macbeth' ve 'Lady Macbet' ile devam ediyor. Birlikte tiyatro yapan Ferda ve Cem Kaynar da bu oyunda seyircinin karşısına çıktı.

Pandemi, deprem felaketi ve olan her türlü olumsuzluğa rağmen bu sezon 'Bimarhane', 'Sardunya Kokan Kadınlar', 'Dil Yurdu' ve 'Bir Tahtımız Eksik Macbeht' gibi oyunlarla seyircileriyle buluştuklarını söyleyen Cem Kaynar, "Palyaço Joy' ve 'Savaş Düşlerimi Çaldı' çocuk oyunlarıyla da Düşevi Oyuncuları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir tiyatro okuluna dönüşerek eğitimlerini sürdürüyor" dedi.

'Bir Tahtımız Eksik' oyunu 17, 18, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde saat 20.00'de oynanacak.

Fotoğraf: İHA

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