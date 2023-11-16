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        Haberler Dünyadan Macaulay Culkin, Hollywood Bulvarı'nda onurlandırılacak - Magazin haberleri

        Macaulay Culkin, Hollywood Bulvarı'nda onurlandırılacak

        'Evde Tek Başına' filminin çocuk yıldızı Macaulay Culkin, Hollywood'un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:15
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        • 1

          1990'lı yılların ünlü 'Evde Tek Başına' serisinin yıldızı Macaulay Culkin, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırılacak.

        • 2

          43 yaşındaki Macaulay Culkin, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı 'Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak. Macaulay Culkin, ünlü kaldırımda yıldız sahibi olan 2765'inci kişi olacak. Culkin'in yıldızı 'Sinema Filmleri' kategorisinde alacak.

        • 3

          Ayrıca 'Evde Tek Başına'da Macaulay Culkin'in annesini canlandıran 'Catherine O’Hara' da törende konuşmacı olarak bulunacak.

        • 4

          Hollywood Şöhretler Kaldırımı Yapımcısı Ana Martinez, konuyla ilgili, "Macaulay Culkin, onlarca yıldır popüler kültürün temel taşlarından biri olmuştur. Çok geniş bir çalışma yelpazesi var ama 'Evde Tek Başına', dünya çapında bilinen en sevilen tatil filmlerinden biri" dedi.

          Fotoğraflar: Depo Photos, AP

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