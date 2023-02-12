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Macaristan'dan Türkiye'ye askeri çadır yardımı

Macaristan, Türkiye'de 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afet bölgeleri için 50 askeri çadır gönderecek

Giriş: 12.02.2023 - 01:36 | Güncelleme: ABONE OL
Macaristan Türkiye'ye askeri çadır gönderecek
Macaristan Türkiye'ye askeri çadır gönderecek
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AA

Macaristan Savunma Kuvvetleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için 50 askeri çadır gönderme kararı aldı.

AA'nın haberine göre; Macaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de yaşanan depremin etkilerini azaltmak amacıyla Macaristan Savunma Kuvvetlerinin bölgeye 50 askeri çadır gönderme kararı aldığı belirtildi.

Askeri çadırların kolay ve hızlı bir şekilde monte edildiği kaydedilen açıklamada, çadırların idari, sağlık ya da depolamada kullanılabileceği bilgisi verildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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