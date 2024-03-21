Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye milli maçı hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi hazırlık maçı kapsamında Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Macaristan - Türkiye maçı tarihi ve saatine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 1
Macaristan - Türkiye maçı için nefeler tutuldu. Ay-yıldızlılar, EURO 2024 grup maçları öncesinde özel maçlar kapsamında, Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer Macaristan karşısında şans bulması durumunda ilk kez milli formayı giymiş olacak. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Macaristan - Türkiye maçı ne zaman sorusunun yanıtı...
- 2
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 22 Mart 2024 Cuma günü 22.45'te oynanacak.
- 3
MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Macaristan ile Türkiye maçı TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
A MİLLİ TAKIM KADROSU
KALECİLER:
Mert Günok
Muhammed Şengezer
Okan Kocuk
Uğurcan Çakır
ORTA SAHA:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökcü
Salih Özcan
- 5
DEFANS:
Mert Müldür
Zeki Çelik
Ahmetcan Kaplan
Merih Demiral
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Cenk Özkacar
Ferdi Kadıoğlu
- 6
FORVET
Cengiz Ünder
İrfan Can Kahveci
Yunus Akgün
Barış Alper Yılmaz
Kerem Aktürkoğlu
Semih Kılıçsoy
Abdülkadir Ömür
Arda Güler
Can Uzun
Enes Ünal
Kenan Yıldız
Yusuf Yazıcı
-