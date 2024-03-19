Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Süper Lig'e verilen aranın ardından, EURO 2024 grup maçları öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. Ay-yıldızlılar özel maçlar kapsamında, Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" sorusu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Macaristan - Türkiye maçı tarihi ve saati...
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Macaristan - Türkiye maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Montella, zorlu maçlar öncesinde Milli Takım kamp kadrosunu açıkladı. Macaristan ve Türkiye arasında oynanacak özel maçta, Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer gibi isimler şans verilmesi durumunda ilk kez milli takım forması giyme heyecanı yaşayacak. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...
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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 22 Mart 2024 Cuma günü 22.45'te oynanacak.
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MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
EURO 2024 maçları TRT1'den aktarılıyor. Ancak hazırlık maçları konusunda henüz bir resmi açıklama gelmedi.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU
KALECİLER:
Mert Günok
Muhammed Şengezer
Okan Kocuk
Uğurcan Çakır
ORTA SAHA:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökcü
Salih Özcan
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DEFANS:
Mert Müldür
Zeki Çelik
Ahmetcan Kaplan
Merih Demiral
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Cenk Özkacar
Ferdi Kadıoğlu
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FORVET
Cengiz Ünder
İrfan Can Kahveci
Yunus Akgün
Barış Alper Yılmaz
Kerem Aktürkoğlu
Semih Kılıçsoy
Abdülkadir Ömür
Arda Güler
Can Uzun
Enes Ünal
Kenan Yıldız
Yusuf Yazıcı
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