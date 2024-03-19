Macaristan - Türkiye maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Montella, zorlu maçlar öncesinde Milli Takım kamp kadrosunu açıkladı. Macaristan ve Türkiye arasında oynanacak özel maçta, Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer gibi isimler şans verilmesi durumunda ilk kez milli takım forması giyme heyecanı yaşayacak. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...