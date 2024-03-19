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        Haberler Spor Futbol Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, Süper Lig'e verilen aranın ardından, EURO 2024 grup maçları öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. Ay-yıldızlılar özel maçlar kapsamında, Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" sorusu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Macaristan - Türkiye maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 00:47 Güncelleme: 19.03.2024 - 00:47
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        • 1

          Macaristan - Türkiye maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Montella, zorlu maçlar öncesinde Milli Takım kamp kadrosunu açıkladı. Macaristan ve Türkiye arasında oynanacak özel maçta, Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer gibi isimler şans verilmesi durumunda ilk kez milli takım forması giyme heyecanı yaşayacak. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

          Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 22 Mart 2024 Cuma günü 22.45'te oynanacak.

        • 3

          MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          EURO 2024 maçları TRT1'den aktarılıyor. Ancak hazırlık maçları konusunda henüz bir resmi açıklama gelmedi.

        • 4

          A MİLLİ TAKIM KADROSU

          KALECİLER:

          Mert Günok

          Muhammed Şengezer

          Okan Kocuk

          Uğurcan Çakır

          ORTA SAHA:

          Hakan Çalhanoğlu

          İsmail Yüksek

          Kaan Ayhan

          Orkun Kökcü

          Salih Özcan

        • 5

          DEFANS:

          Mert Müldür

          Zeki Çelik

          Ahmetcan Kaplan

          Merih Demiral

          Ozan Kabak

          Samet Akaydin

          Cenk Özkacar

          Ferdi Kadıoğlu

        • 6

          FORVET

          Cengiz Ünder

          İrfan Can Kahveci

          Yunus Akgün

          Barış Alper Yılmaz

          Kerem Aktürkoğlu

          Semih Kılıçsoy

          Abdülkadir Ömür

          Arda Güler

          Can Uzun

          Enes Ünal

          Kenan Yıldız

          Yusuf Yazıcı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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