A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. Peki Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maçı ne zaman?
MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 22.45’te Puşkaş Arena’da Macaristan ile karşılaşacak. Macaristan Türkiye karşılaşmasını Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek.
4 FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Futbol Takımı’nda Macaristan maçı öncesinde sarı kart cezası bulunun Cengiz Ünder'in yanı sıra, Mehmet Zeki Çelik, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı. Rusya maçı ile cezasını çeken Burak Yılmaz da Teknik Direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde sahada olabilecek.
RESMİ MAÇLARDA TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 7 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyeti de resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 2 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.
2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.
İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.
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