A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi 4. maçında Rusya'yı 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Gözler şimdi deplasmanda oynanacak Macaristan maçına çevrildi. Ay-Yıldızlı ekibimiz çıkışını sürdürmek için deplasmanda Macaristan'ı mağlup etmek istiyor. Türkiye'de oynanan Macaristan maçında rakibimiz 1-0 kazanmayı başarmıştı. Peki Macaristan Türkiye maçı ne zaman? Macaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman.