10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB'nin Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'na son verilmesi çağrısında bulunması fikrinin yanlış olduğunu belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor." dedi.
AA'nın haberine göre Szijjarto, "hvg.hu" haber sitesine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğinin (AB),Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yayımlamak istediği ortak deklarasyonu uzun süre bloke ettiğini söyledi.
Konuyla ilgili AB'nin ve AB yöneticilerinin açıklama yapıp yapmama konusunda büyük tartışma yaşandığını aktaran Szijjarto, "Ben bu konuda açıklama yapmalarına gerek olmadığını düşünüyorum. Brüksel'de bazılarının her konuda fikir belirtmesinin, AB'nin küresel siyasi geçerliliğini yaraladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Szijjarto, mültecilerin kendi ülkelerine güvenle geri dönebilmesinin sağlanması gerektiğini ve Türkiye'nin de bu kapsamda hareket ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor. Küresel olarak baktığımızda da mümkün olduğunca çok sayıda göçmenin kendi ülkesine dönmesini ve güven içinde yaşamasını sağlayacak politika izlenmeli. Ben olaya böyle bakıyorum. Bu yüzden de AB'nin deklarasyon yayımlama fikrine katılmadık. Evet, bunu gerçekten uzun süre bloke ettik. Sonunda ise AB'nin Dış İlişkiler Temsilcisi'nin açıklamasıyla yetinildi."
"DEKLARASYONUN KABUL EDİLMESİNİ UZUN SÜRE ENGELLEDİM"
Türkiye'nin dün başlattığı harekatla, Suriyelileri kendi ülkelerine güvenli şekilde geri gönderme niyeti taşıdığına işaret eden Szijjarto, "İnsanın kendi ülkesinde güven, barış ve rahat içinde yaşamaya hakkı var ve bunu yaratmaya yönelik tüm adımların iyi olduğunu düşünüyorum. Birçok kişinin güven içinde Suriye'ye dönüp, orada yaşaması hedefi çok iyi." ifadelerini kullandı.
Szijjarto, AB'nin Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'na son verilmesi çağrısında bulunması fikrinin yanlış olduğunu, bu yüzden AB adına ortak deklarasyon yayımlanmasını bloke ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu deklarasyonun kabul edilmesini uzun süre engelledim. Bence, AB'nin her konuda açıklama yapmasına gerek yok. İkinci olarak ise, göçmen konusunda şunu açıklığa kavuşturmalıyız. Birçok kişi güvenli bir şekilde ülkesine dönebilmeli ama bu deklarasyon bunu içermiyordu."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!