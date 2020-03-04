04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Macaristan-Türkiye Dostluk Grubu Meclisteki temaslarını sürdürüyor
- İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ve beraberindeki heyetle görüştü - Güvenç: - "(Suriyeli sığınmacılar) AB yanlış yolda. Türkiye ile beraber çalışmak AB'nin lehine ve Türkiye buna hazır"
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AB'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda yanlış yolda olduğunu belirterek, "Türkiye ile beraber çalışmak AB'nin lehine ve Türkiye buna hazır." dedi.
Güvenç ve beraberindeki komisyon üyeleri, Meclis'te Macaristan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Görüşmede konuşan Güvenç, "Macarlar bizim bir parçamız, dostumuz, kardeşimiz." diyerek, Türkiye'nin, AB üyesi Macaristan ile her platformda iş birliği yaptığını söyledi.
AB'nin, Türkiye'ye iki yüzlü davrandığını, çifte standart uyguladığını belirten Güvenç, Türkiye'nin, uzun yıllardır AB'ye girmek için çalıştığını ancak AB'nin bu çaba ve samimiyeti görmediğini dile getirdi.
Güvenç, AB'nin, özellikle son 30 yıldır Türkiye'nin önemi, stratejik konumu ve dostluğunun AB için de ne kadar önemli olduğunu fark edemediğine dikkati çekti.
Avrupa'da birtakım marjinal grupların, karar vericileri Türkiye aleyhine büyük ölçüde etkilediğini söyleyen Güvenç, "Bunlar o kadar etkili olmaktadırlar ki AB kendi müktesebatını, varlığını tehdit edecek kararları almaktan dahi çekinmemektedir. Bu konuda onlarca, yüzlerce örnek verilebilir. Bu tutumdan hiç şüphe yok ki AB de Türkiye de kazançlı çıkmamaktadır." dedi.
Güvenç, Suriye'deki iç savaşa değinerek, şöyle devam etti:
"Türkiye önce Esad'a 'Halkına karşı silah, zor kullanma, demokratik adımlar at.' diye baskı yaptı. Esad'ı durduramayınca tüm dünyaya ABD, AB, İran dahil Suriye'de üniter yapının korunarak demokratik bir yapının kurulması çağrısında bulundu. Bu tarihi çağrı maalesef tüm taraflarda karşılık bulmadı. Suriye'de terör, şiddet hatta soykırım derinleşti. Arkasından 4 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Türkiye, AB'ye 'Bu yükü tek başımıza kaldıramayız. Duyarsız olmayın. Gelin, meseleyi birlikte yönetelim, elimizi taşın altına sokalım.' çağrısı yaptı. AB yine duyarsız kaldı, umursamadı ve bizi yalnız bıraktı. En sonunda Türkiye, kapıları açtı."
Celaleddin Güvenç, Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili kararının üzerinden kısa süre geçmesine rağmen AB'nin, Yunanistan'a 700 milyon avro göndermeyi teklif ettiğini belirterek, "AB yanlış yolda. Türkiye ile beraber çalışmak AB'nin lehine ve Türkiye buna hazır. Türkiye kavga istemiyor." diye konuştu.
Macaristan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Tilki de yasa dışı geçiş yapanlar arasında teröristlerin olabileceğini söyledi.
"AB üyesi olarak kontrolsüz ve yasa dışı göçün sınırlarımız üzerinden yapılmasına izin vermek istemedik." diyen Tilki, yasa dışı göçle gelenlerin işlediği suçlara dikkati çekti.
Görüşmeye, Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da katıldı.
Tilki ve beraberindeki heyete Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis eşlik etti.
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