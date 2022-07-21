Macaristan, Rusya'dan ek doğal gaz satın alacak

Başbakan Orban, Brüksel'in Rus petrol ihracatına yönelik yaptırımlara karşı çıkarak bu tür önlemlerin ülke ekonomisini felce uğratacağını savunmuştu.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesine ilave doğal gaz satın alma isteğini görüşmek üzere Rusya'ya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Szijjarto, başkent Moskova'da görüştü. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Szijjarto, Macaristan'ın enerji ikmali güvenliğinin sağlanması ve Ukrayna'daki savaşı görüşmek üzere Moskova'ya geldiğini ifade etti.
Normalde doğal gaz rezervlerinin yeterli olduğunu ancak içinde bulunulan anormal dönem nedeniyle enerji ikmallerinin güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini dile getiren Szijjarto, "Macaristan hükümeti, ülkenin tamamen enerji ikmali güvenliğinin sağlanması için 700 milyon metreküp ilave doğal gaz alma konusunda karar verdi. Kaynaksız bir şekilde Avrupa’da böyle bir miktarı, Rusya dışında kimseden almak mümkün değil." diye konuştu.
Macaristan'ın Ukrayna'da barış istediğini ifade eden Szijjarto, "Savaş çok kötü. Savaşın sona ermesi ve bir an önce barışın sağlanması için herkesin, gereken her şeyi yapmasını istiyoruz. Biz barış anlaşması ve ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Barış ne kadar geç gelirse savaşın sonuçları herkesi o kadar kötü etkileyecek." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Rus doğal gazının Macaristan'a ihracatına yönelik geçen yıl imzalanan uzun vadeli sözleşmeyi Moskova'nın tam olarak yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bugün meslektaşlarımız, Macaristan hükümetinin bu yıl ek miktarda doğal gaz satın alma konusundaki ilgisini açıkladı. Bu talep derhal bildirilecek ve dikkate alınacaktır." ifadelerini kullandı.
Macaristan'da hükümet, Avrupa'daki arz kesintileri ve artan enerji fiyatları nedeniyle "enerji acil durumu" ilan etmişti. Budapeşte yönetimi, yeterli arzı sağlamak için yerli enerji üretim kapasitesini arttıracağını duyurmuştu.
Başbakan Orban, Brüksel'in Rus petrol ihracatına yönelik yaptırımlara karşı çıkarak bu tür önlemlerin ülke ekonomisini felce uğratacağını savunmuştu.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!