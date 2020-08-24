Türkiye-Macaristan karşılaşması, 3 Eylül Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Macaristan, bu müsabakanın ardından 6 Eylül'de Rusya'yı evinde konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marco Rossi tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Denes Dibusz (Ferencvaros),Peter Gulacsi (Leipzig),Adam Kovacsik (MOL Fehervar)

Defans: Botond Barath, Krisztian Tamas (Honved),Barnabas Bese (Oud-Heverlee Leuven),Endre Botka (Ferencvaros),Attila Fiola (MOL Fehervar),Mihaly Korhut (Debrecen),Adam Lang (Omonia),Attila Szalai (Apollon Limassol),Willi Orben (Leipzig)

Orta Saha: Tamas Cseri (Mezökövesd-Zsöry),Daniel Gazdag (Honved),Zsolt Kalmar, Andras Schafer (DAC),Adam Nagy (Bristol City),David Siger (Ferencvaros),Dominik Szoboszlai (Salzburg)

Forvet: Benjamin Babati (Zalaegerszeg),Nemanja Nikolic (MOL Fehervar),Roland Sallai (Freiburg),Krisztian Simon (Ujpest),Adam Szalai (Mainz 05),Adrian Szöke (Heracles Almelo)