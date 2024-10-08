Macaristan lideri Orban: Ukrayna Rusya'yı yenemez

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Avrupa Birliği ve NATO'nun tartışmalı ülkelerinden Macaristan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili kritik bir yorumda bulundu.

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın savaş alanında Rusya'yı yenemeyeceğini savundu.

Macaristan Başbakanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için inisiyatif alarak, AB yönetimine de danışmadan Ukrayna, Rusya ve Çin'i ziyaret etmişti.

AB ve Biden yönetimi Orban'ın temaslarını kabul etmemiş ve duruma sert tepki göstermişti.