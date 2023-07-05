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Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğine dair Türkiye'nin kararlarını destekleyeceğini açıkladı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kararlarını destekleyeceklerini ve Türkiye ile iletişimde olduklarını dile getirdi

Giriş: 05.07.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğine dair Türkiye'nin kararlarını destekleyeceğini açıkladı
AA

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kararlarını destekleyeceklerini bildirdi.

EuroWeekly News'in haberine göre, Szijjarto Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan'ın Türkiye ile iletişimde olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, NATO üyeliği konusunda gelecek günlerde İsveç ile temasa geçeceğini ifade eden Szijjarto, mevkidaşı Fidan ile bu konuyla ilgili istişarede bulunduklarını vurguladı.

Szijjarto, Ankara ile sürekli temasta olacaklarını kaydederek, Türkiye'nin, İsveç'in İttifaka üyeliğine dair tutumunun değişmesi durumunda Macaristan'ın hiçbir ülkenin NATO üyeliğine engel olmayacağının altını çizdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Finlandiya ile komşusu İsveç, onlarca yıllık askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yapmıştı.

Finlandiya 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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