Macaristan'ın Kiev Büyükelçisi, Rusya ile doğal gaz anlaşmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Nikolenko, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, Macar Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını değerlendirdi.

Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisi'nin Macaristan Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını teyit eden Nikolenko, Ukrayna'nın da aynı şekilde Macar Büyükelçiyi Bakanlığa çağırdığını aktardı.

Nikolenko, Macar Büyükelçiye, Rusya ile Macaristan arasındaki yeni doğal gaz anlaşmasının Ukrayna-Macaristan ilişkilerine zarar vereceğinin hatırlatıldığını ifade etti.

- Rusya ile Macaristan arasında doğal gaz anlaşması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 27 Eylül'de ülkesinin, Rus enerji şirketi Gazprom ile 15 yıl doğal gaz alımı konusunda anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı baypas eden 15 yıllık doğal gaz anlaşmasına tepki göstererek anlaşmanın Avrupa enerji mevzuatına uygunluğuna ilişkin AB Komisyonuna başvuracağını açıklamıştı.