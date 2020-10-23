Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Sinop'ta su kuyusunun açılışına katıldı

Boyabat'ta 1930'lu yılların başında yaşanan kuraklık nedeniyle su sorununun çözümü amacıyla ilçeye gelerek Kalebağı mevkisinde hidroelektrik santrali benzeri bir ünite kuran Macar su mühendisi Ajtai Albert Kovach anısına Kalebağı mesire alanında yapılan "Macar'ın Kuyusu" isimli temsili su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi.
Matis, burada yaptığı konuşmada, dostlar arasında konuşma için önceden hazırlık yapılmayacağını, bu nedenle doğaçlama konuşacağını belirterek, "2 yıl önce Boyabat ile ilişkiler başlayınca Albert Kovach'ı araştırdım. Kovach Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşamış. Anılarını makaleler şeklinde yazmış. İstanbul'un güzelliğinden, Zonguldak'ın kömürlerinin zenginliğinden, İslam dininin ve Türk insanının ne kadar güzel olduğundan bahsetmiş. Türkiye'de en son Boyabat'ta yaşayan Albert Kovach, buraya suyu getirmiş, elektriğe kavuşturmuş ve bir kalp krizi sonrasında burada hayatını kaybedip burada toprağa verilmiş." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de Macaristan Büyükelçiliği bu ilişkilerin gelişmesine katkılarından dolayı Çakıcı'ya teşekkür etti.
Matis'e de Boyabat'a geldiği ve açılışa katıldığı için teşekkür eden Maviş, Kovach'ın ilçe için su bulmasının ötesinde pek çok şeye vesile olduğunu dile getirdi.
Çakıcı ise Kovach'ın Boyabat'ı hem elektriğe hem de suya kavuşturan kişi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Kovach, şu an bulunduğumuz yerde su kuyusu açıp ürettiği elektrikle ilçemizin yerleşim yerlerine su getiriyor hem de Boyabat'ı ilk kez elektriğe kavuşturuyor. 1936 yılında burada ölüyor. Vasiyeti üzerine Boyabat kabristanlığına defnediliyor. 2 yıl önce Macaristan Büyükelçiliğiyle iletişime geçerek, mühendisimizin hayatta kalan yakınlarına, ailesine ulaşmak istedik. Büyükelçimiz Viktor Matis, çok memnun olduğunu belirterek ilçemize geldi. Boyabat'ı gezdi, gördü, vatandaşının mezarını ziyaret etti. O günden bu yana ilişkimizi kesmedik."
Açılışın, Macaristan'ın milli günü olan 23 Ekim'de yapılmasının da ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Çakıcı, "Kovach, Boyabat ile Macaristan arasındaki gönül köprüsünü kurmuş. Bundan sonra eğitim, ticaret ve kültürel anlamda ilişkilerimiz devam edecektir." dedi.
Konuşmaların ardından Matis, Çakıcı'ya ilişkilere katkısı dolayısıyla teşekkür yazısı sundu.
Matis, açılışın ardından ilçe merkezini gezdi, Kovach'ın mezarını ziyaret etti.
Programa Boyabat Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ile davetliler katıldı.
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