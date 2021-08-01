Macaristan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Macaristan'dan Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderildi. AA'nın haberine göre; Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Semjen'in Macar hükümeti adına Türk hükümetine gönderdiği mesajda, yangınlarda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Türk hükümetine başsağlığı dilediği belirtildi.

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