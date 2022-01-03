Macaristan'dan sığınmacılara set

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Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, 20-26 Aralık arasında 1418, 27 Aralık-2 Ocak'ta ise 1381 sığınmacının ülkeye girişinin engellendiği ifade edildi.

Son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 457 sığınmacının sınırlardan geri çevrildiği belirtilen açıklamada, ayrıca son bir haftada 21 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

MACARİSTAN SIĞINMACILARI KABUL ETMİYOR

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ayrıca ülke genelinde yakalanan sığınmacıların, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, sığınmacıların Avusturya'ya, Almanya'ya hatta İsveç'e kadar ulaşabilmesi için koridor açmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Macaristan'ın sığınmacı konusundaki duruşunu değiştirmeyeceğini de kaydeden Orban, "Macaristan, sığınmacıların Avusturya'ya, Almanya'ya hatta İsveç'e kadar varabilecekleri bir koridor açmaya hazır ama Brüksel'in kendi görüşünü Macaristan'a zorla kabul ettirmeye çalışmasını reddediyor" demişti.