Macaristan'dan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek

AA

Resmi ziyaret kapsamında Budapeşte'de bulunan Bakan Muş, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Muş, iki ülkenin çok iyi ilişkilere sahip olduğunu, Macar hükümetinin Türkiye ile olan ilişkilere büyük önem verdiğini ve Macaristan’ın da Türkiye açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi için gereken tüm desteği vermeye çalıştıklarını kaydeden Mehmet Muş, Macaristan'ın Avrupa'nın kalbinde yer aldığını ve özellikle lojistik anlamda büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanı Muş, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son dönemde ivme kazandığına dikkati çekerek, ''2001 yılında sadece 350 milyon dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacmi 2020 sonu itibariyle 3 milyar dolara yaklaştı.'' şeklinde konuştu.

2002 ile 2021 Mart ayına kadar toplamda 91 milyon dolarlık Türk yatırımının Macaristan'a ulaştığına dikkati çeken Muş, Türk müteahhitlerinin Macaristan'da üstlendikleri iş sayısının da 29'a ulaştığını söyledi.

İkili görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun da görüşüldüğünü belirten Muş, Macaristan'ın bu konuda verdiği desteğin çok önemli olduğunu kaydederek, "Sayın Bakan, Macar hükümeti adına ülkemize bu konuda verdikleri desteğin süreceğine dair açıklamada bulundular." diye konuştu.

- "Türkiye, dünyanın en dinamik ve hızlı bir şekilde gelişen ekonomilerinden biri"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ise dünya ekonomisinde yeni bir dönemin başladığını ve Türkiye’nin dünyanın en dinamik ve hızlı bir şekilde gelişen ekonomilerinden biri olduğunu belirterek, Macar ekonomisinin gelişmesi için Türkiye ile iş birliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Szijjarto, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 6, bu yıl ise bugüne kadar yüzde 27’lik bir büyüme kaydedildiğini belirtti.

Görüşmelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun da görüşüldüğünü belirten Szijjarto, hükümetinin, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin mümkün olduğu kadar güçlü olması gerektiğini düşündüğünü bu yüzden Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesini desteklediklerini kaydetti.

Peter Szijjarto, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmeli ve Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde kilit rol oynadığı açık bir şekilde ortaya konulmalı." şeklinde konuştu.

NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda da Szijjarto, çekilme sonrası meydana gelebilecek terör eylemlerinin yeniden yüz binlerce insanın göç ederek, Avrupa'ya doğru yola çıkmasına neden olabileceğini kaydetti.