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Macaristan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine destek

Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından değişen siyasi dengeler sonucu NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç'in katılımına onay vermeye karar verdi.

Giriş: 01.03.2023 - 21:55 | Güncelleme: ABONE OL
Macaristan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine destek
HABERTURK.COM

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın iktidardaki Fidesz partisinin parlamento grubunun Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulünün onaylanmasını destekleyeceği bildirildi.

Parlamentonun üçte iki çoğunluğuna sahip Fidesz partisi İskandinav ülkelerinin NATO'ya girişini onaylama sürecini başlatırken, Macaristan Cumhurbaşkanı ve bir hükümet yetkilisi de ittifakın genişlemesinin hızla onaylanması çağrısında bulundu.

Bu gelişmeyle, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan geriye kalan tek ülke Türkiye oldu.

ORBAN'DAN ELEŞTİRİLER

Macar parlamentosuna iki ülkenin NATO’ya kabulü yolunda bir karar almasını önereceğini söyleyen Orban "İsveç ve Finlandiya, Macaristan’ın onların kararına saygı duymasını ve NATO üyeliklerini onaylamasını istiyorlarsa, bu iki ülkenin de Macaristan’a karşı gerçek olmayan iddialar ortaya atmaktan vazgeçmeleri gerekiyor" dedi.

Orban konuşmasının devamında bu iki ülkeyi Macaristan’da hukuk devleti uygulamalarının eksik olduğu hakkında yalan haberler yaymakla da suçladı.

Macaristan başbakanı aynı konuşmasında Türkiye konusuna da girdi ve "İsveç’in Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerini desteklediği" saptamasını yaparak "Türkiye bizim müttefikimiz ve Türkiye’nin sesini de duymak zorundayız" dedi.

Fotoğraf: AP

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