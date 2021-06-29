Macaristan'ın Szolnok kenti kalesinde yapılan çalışmaları yürüten ekibin başındaki arkeolog Dr. Kertesz, AA muhabirine kazı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kertesz, Szolnok kalesinde yenileme çalışmaları kapsamında yapılan kazı çalışmalarında çok önemli kalıntıların ortaya çıkarıldığını söyledi.
SZOLNOK OSMANLI DÖNEMİNDE ÖNEMLİ BİR ASKERİ VE İDARİ MERKEZDİ
Kertesz, Szolnok'un 4 Eylül 1552'de Buda paşası Hadım Ali Paşa ve Kara Ahmet Paşa tarafından alındığını, uzun yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun en kuzeydeki toprağı olduğunu, 1685 yılına kadar 133 yıl boyunca kesintisiz şekilde Osmanlı'nın hükmettiğini anlattı.
Szolnok'un Osmanlı döneminde önemli bir askeri ve idari merkez olduğuna işaret eden Kertesz, "Sancakbeyliği güçlü bir kaleye sahipti ve şehir hem hendek hem de surlarla korunuyordu. Kentin askeri malzeme ve ticari mallarının kesintisiz akışı Tisza Nehri limanında konuşlanmış olan filo tarafından sağlanıyordu" dedi.
Kertesz, 1973'te yapılan kazı çalışmaları neticesinde Osmanlı dönemine ait cami kalıntısının tespit edildiğini belirterek tarihi kaynaklara göre adı Hünkar olan caminin 1550'li yıllarda Yahyapaşazade ailesi tarafından yaptırıldığını, 1620'li yıllarda ise Budin Paşası Mürteza tarafından tadilatının yapıldığını kaydetti.
MACARİSTAN'DA İLK DEFA...
Ortaya çıkarılan cami kalıntısının kuzeyinde 2018'de yapılan çalışmalarda 15 metre uzunlukta tek katlı binanın kalıntılarına rastladıkları bilgisini veren Kertesz, şöyle devam etti:
"Büyük ve dikdörtgen şeklindeki binanın 16-17. yüzyıla ait Osmanlı sarayı (konak) olduğunu tespit ettik. 10 odadan oluşan zemin katın duvarları ham killi tuğlalardan oluşuyordu. Hem tipik Osmanlı yapı izlerini taşıyan konağın hem de yapımında kullanılan malzemelerin Macaristan'da tamamen benzersiz olduğunu söyleyebilirim. Söz konusu konak dönemin sancak beyinin evi olabilir."
Kertesz, konağın odalarından birinde, Orta Asya'dan olduğu düşünülen 16. yüzyıla ait bakırdan yapılmış bir ejderha heykelciği de bulduklarını söyledi.
Kertesz, 60 bin metrekare alana sahip Szolnok kalesinin bugüne kadar 1492 metrekarelik alanında incelemeler yaptıklarının, planlamalara göre kazıların bu yaz sonunda tamamlanacağının altını çizdi.
Szolnok kent yönetiminin de kazı çalışmalarına gereken tüm desteği verdiğini, kent sakinlerinden bazılarının çalışmalara gönüllü olarak katıldığını aktaran Kertesz, kazı çalışmalarının konağın doğu bölgesinde devam edeceğini ve ileriki günlerde tekrar başlayacağını sözlerine ekledi.
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