Macaristan, Savunma Konseyi'ni topladı

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.

Macarşstan'a gaz akışının kesilmesi ve NATO müttefiki Polonya'ya füze isabet etmesinin ardından Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Başbakan Viktor Orban'ın Savunma Konseyi'ni topladığını söyledi.

Ayrıca, Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky'in NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

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