Macaristan Başbakanı Orban, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısı yaptı - Dünya haberleri

AA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili bir an önce ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerine başlanması çağrısında bulundu.

Başbakan Orban, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm Batı'nın Ukrayna'yı desteklediğini ama Rusya'nın da nükleer güç olduğunu ve köşeye sıkıştırılamayacağını belirtti.

Orban, "Rusya kazanamaz çünkü tüm Batı dünyası, Ukrayna'nın arkasında duruyor. Aynı zamanda Rusya, nükleer bir güç ve nükleer güç köşeye sıkıştırılamaz çünkü bir nükleer savaşı tetikleyebilir. Ateşkese ve barış görüşmelerine ihtiyacımız var. Ne kadar erken o kadar iyi." ifadelerini kullandı.

Macaristan, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili birçok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeden farklı tutum sergiliyor.

Macar hükümeti, Ukrayna'ya insani yardım yaparken, Macaristan üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılmasına izin vermiyor.

Fotoğraf: AA

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