Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Macaristan Başbakanı Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi

        İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin görüşmeler devam ederken Macaristan Başbakanı Orban, hem NATO hem de Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 15:37
        Orban'dan "Türkiye ile temastayız" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin hem NATO hem de Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.

        Avusturya’nın başkenti Viyana’da temaslarda bulunan Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Orban, "Bu hususa ilişkin NATO Genel Sekreteri (Jens Stoltenberg) ve Türkiye ile düzenli temas halindeyiz, bir şey yapacağımız zaman müzakere yaparız ve Macaristan kararlarını geciktirmez." dedi.

        Macar hükümetinin İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin olumlu yönde karar aldığını ve bu ülkeyi desteklediğini de belirten Orban, ancak bu kararın henüz meclisten geçmediğini ifade etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        #macaristan
        #isveç
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar?
        Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar?
        Metrobüs yollarında asfalt eridi!
        Metrobüs yollarında asfalt eridi!
        Arda Güler imzayı attı!
        Arda Güler imzayı attı!
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Zampuan!
        Zampuan!
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        İstanbullular bu gece serinleyecek
        İstanbullular bu gece serinleyecek
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        "Etek giydik, eğlendik"
        "Etek giydik, eğlendik"
        Toplu sözleşme imzalandı
        Toplu sözleşme imzalandı
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor