Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye sert mesajlar!

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Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleriyle yaşadığı fikir uyuşmazlıklarıyla gündeme gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa gazetelerine verdiği ilanda AB'nin geleceği için önerilerde bulundu.

Danimarka gazetesi Jyllands-Posten ve İspanyol ABC gazetesinde yer alan ilanlarda Macaristan Başbakanı Orban'ın AB için 7 teklifine yer verildi.

Orban ilanda, Brüksel'in kimsenin izin vermediği bir süper devlet inşa ettiğini iddia etti. Avrupa demokrasisinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini, Avrupa Parlamentosu'nun bir çıkmaza girdiğini belirten Orban, Avrupa uyumunun "bir amaç değil, bir araç" olduğunu söyledi.

Kararların seçilmiş hükümet liderleri tarafından alınması gerektiğini belirten Orban, hükümet dışı organizasyonların dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.

AB'nin gücünün ortak ekonomik başarıyla geleceğini belirten Orban, 'Birlikte başarılı olamazsa AB'nin sonu gelir' değerlendirmesinde bulundu.

Orban, Sırbistan'ın AB'ye katılmasını istediğini de belirtti.

Ayrıca Belçika gazetesi De Morgen de Macaristan hükümetinden tam sayfa reklam yayınlamak için bir teklif aldığını belirtti.