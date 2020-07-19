Macaristan Başbakanı Orban'dan Hollanda Başbakanı Rutte'ye tepki

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Zirvesi'ne katılan Orban, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Orban, Hollanda'nın, AB kaynaklarının dağıtımında ve kullanımında bir kontrol mekanizması kurulması şeklinde teklif sunduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Orban, ''Zirve'de, tartışmalı konularda, bütçe ve ekonomik kurtarma paketinde anlaşmaya varılamazsa bunun sorumlusu Hollanda olacaktır.'' dedi.
AB'de yeni bir mekanizmanın oluşturulması için AB sözleşmelerinin değiştirilmesi gerektiğini savunan Orban, AB'de yeni bir mekanizma oluşturulmasına gerek olmadığını ama bu konunun tartışılabileceğini ifade etti.
Orban, ''Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, Macaristan'dan ve benden neden nefret ettiğini bilmiyorum ama sürekli ülkeme saldırıyor. Rutte'ye göre, Macaristan hukukun üstünlüğü ilkesine saygı göstermiyor bu yüzden Macaristan'a ekonomik yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunuyor. Bu kabul edilemez.'' diye konuştu.
AB Zirvesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027 bütçesi taslağı müzakere ediliyor.
Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşulları ele alıyor.
AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de müzakere eden liderler, bütçenin boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını tartışıyor.
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