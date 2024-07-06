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        Haberler Dünya Macaristan, Almanya ile yapılacak görüşmeyi iptal etti | Dış Haberler

        Macaristan, Almanya ile yapılacak görüşmeyi iptal etti

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun 8 Temmuz Pazartesi günü Budapeşte'de yapacağı görüşmeyi, Macar tarafının iptal ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:11
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        Macaristan ve Almanya arasında gerilim
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        Alman basınının, Almanya Dışişleri Bakanlığına dayandığı haberde, Baerbock'un 8 Temmuz’da Budapeşte ziyaretini gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

        Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Baerbock’un, Szijjarto ile yapacağı görüşmeyi Macar tarafının iptal ettiği kaydedildi.

        Alman tarafının görüşmenin iptal edilmesinden üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, “İki dışişleri bakanı arasında bizzat yapılacak ciddi ve dürüst bir görüşme, Başbakan Orban'ın sürpriz ve koordinasyonsuz Moskova ziyareti bakımından çok önemli olurdu.” ifadesi kullanıldı.

        Orban, dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün Moskova’yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

        Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk defa Kiev'i ziyaret eden Orban’ın Moskova ziyareti hem Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel hem de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından eleştirilmişti.

        Michel, barış misyonu yürüttüğünü belirten Orban için "AB dönem başkanlığının, AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

        Borrell da Orban’ın hiçbir şekilde AB'yi temsil etmediğini dile getirmişti.

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        #macaristan
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