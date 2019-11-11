Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyine katılan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, ülkesinin göçle mücadele kapsamında sınırların güçlendirilmesini ve ihtiyaç duyulan yerlere yardım ulaştırılmasını desteklediğini söyledi.

Bakan Szijjarto, bu kapsamda Macaristan'ın 2024'e kadar Afganistan'daki ulusal, güvenlik ve savunma güçlerine her yıl 500 bin dolar yardımda bulunacağını ifade etti.

Szijjarto, "Macaristan Afganistan'a 70 asker daha yollayacak. Toplamda misyonda yer alan asker sayısı 170'e yükselmiş olacak." ifadesini kullandı.