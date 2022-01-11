Macaristan 3 Nisan'da seçime gidiyor

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Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, 3 Nisan'da parlamento seçimleri yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin aynı gün LGBTQ konularıyla ilgili bir referandum düzenleyeceği de belirtildi.

2010'da ezici bir galibiyetle iktidara gelen Başbakan Viktor Orban ve iktidardaki partisi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz), Nisan ya da Mayıs ayında yapılması beklenen seçimlerde sağcı liderin hükümetini devirmek amacıyla bir araya gelen altı muhalefet partisinin koalisyonuyla karşı karşıya kalacak. Son anketler, bu koalisyon ve Fidesz arasında yakın bir yarış olduğunu gösteriyor.

Viktor Orban'ın liderliğindeki Macaristan'ın üyesi olduğu AB ve ABD ile soğuk ilişkileri bulunuyor. AB yönetimine karşı eleştirilerini büyüten Orban, AB liderleri tarafından sıklıkla eleştiriliyor. 2021 Haziran'da Hollanda Başbakanı Rutte, Orban'la tartışmış ve "Değerlerimize uymayacaksan birlikten çık" demişti.

LGBTQ+ MESELESİ

Viktor Orban başbakanlığındaki iktidardaki hükümet ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler LGBTQ+ hakları konusunda 2021'de de gerginliğini korudu. Macar Parlamentosu haziranda okullarda LGBTQ+ konusu ile ilintili bilgilerin ders kitaplarından çıkarılmasını oylayarak kabul etti. Orban, yasanın amacının pedofili ile mücadele ve çocukları korumak olduğunu iddia etti.

Haziran'daki AB Zirvesi'nde gündeme gelen konu sonrasında Avrupalı liderler LGBT topluluğuna desteklerini belirten bir mektup imzaladı.

Fakat Macar Başbakan yasayı geri çekmezken, konuyla ilgili bir referandum düzenleneceğini ve son kararı Macar halkının vereceğini söyledi.

Yapılacak referandumda okullardaki cinsel eğitim programlarıyla ilgili sorular ve "reşit olmayan çocukların gelişimini etkileyen" LGBT içeriklerinin yayınlanmasına yönelik yasağı destekleyip desteklemedikleri sorulacak.