A Ligi 3'üncü Grup'taki liderlik karşılaşmasında İtalya deplasmanda Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek grubu ilk sırada tamamladı. İtalya'yı galibiyete taşıyan golleri, 27'nci dakikada Giacomo Raspadori ve 52'nci dakikada Federico Dimarco kaydetti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."