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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de de ortaya çıkan koronavirüsün yayılmasını engellemek için çok sıkı önlemler alındı.

Türkiye’de hükümetin aldığı önlemlerin dışında kurum ve kuruluşlar da birtakım önlemler aldı. Birçok iş yeri evden çalışma sistemine geçerken kimi iş yerlerinde nöbetleşe çalışma sistemine geçti.

MKM ZİYARETÇİLERE GEÇİCİ OLARAK KAPALI

İstanbul’da bulunan Macar Kültür Merkezi (MKM) de koronavirüsle mücadele çerçevesinde birtakım önlemler aldı. Kültür Merkezi, sergi ve etkinliklerini ertelerken Kültür Merkezi’ni de geçici süreliğine ziyaretçilerine kapattı. Kültür Merkezi etkinliklerini de iptal etti.

TANITIMLARINI SOSYAL MEDYA İLE YAPIYOR

Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan Macar Kültür Merkezi, sosyal medya aracılığıyla takipçilerine film önerileri sunarak hizmete devam ediyor. Kültür Merkezi, Macar sinemasının baş yapıtları arasında yer alan filmleri takipçilerine önererek Macar kültürünü tanıtmaya devam ediyor.

TAKİPÇİLERİNE ONLİNE KONSER PAYLAŞIMLARI

Macar Kültür Merkezi, takipçilere Macar kültüründe önemli yere sahip yazarların eserlerini tanıtarak Macar edebiyatının kapılarını açıyor. Bunun yanı sıra yine Macar sinemasından seçkiler sunarak takipçilerine Macar sinemasının tanıtımını yapıyor. Ayrıca Kültür Merkezi, takipçilerine online konser paylaşımlarını yaparak evde geçirdikleri zaman keyifli hale getirilmesini amaçlıyor.

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN ARASINDA KÖPRÜ

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu’na bağlı olarak Macar Kültür Merkezi (MKM) faaliyet gösteriyor.

Macar Kültür Merkezi, yaptığı fotoğraf ve öykü yarışmaları, sergi açılışları, konserlerle ve buna benzer çeşitli etkinliklerle hem kendi kültürlerinin ülkemizde tanıtımını sağlıyor hem de Türk-Macar toplumu arasında kültürel bir köprü görevi görüyor. Ayrıca Türk öğrencilerinin Macaristan’da okumaları için burslar programları düzenleyerek ülkelerini tanıtıp eğitime destek oluyorlar.