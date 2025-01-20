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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Spor Toto: 0 - Halkbank: 3 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Spor Toto: 0 - Halkbank: 3

        SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 17:32 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:32
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        Ankara derbisinde Halkbank set vermedi!
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında oynanan Ankara derbisinde Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

        Halkbank, 15. maçındaki 12. galibiyetini alarak 34 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Spor Toto ise oynadığı 16 karşılaşmada 6. yenilgisini aldı ve 29 puanla 4. sırada kaldı.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Erdal Akıncı, Tolgacan Dinçer

        Spor Toto: Furkan Dur, Gökhan Gökgöz, Muhammet Kaya, Hidalgo, Edgar, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Muagututia)

        Halkbank: Mirza Lagumdzija, Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mert Matiç (Volkan Döne, Hidalgo, İzzet Ünver, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sercan Yüksel Bıdak)

        Setler: 24-26, 25-27, 20-25

        Süre: 87 dakika (30, 31, 26)

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