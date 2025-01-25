MAÇ SONUCU: Halkbank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank, ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı
Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Leal, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, Sotola, İzzet Ünver)
Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Kovar, Oğuzhan Karasu, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Zaytsev, Ahmet Tümer)
Setler: 25-21, 25-22, 25-21
Süre: 82 dakika