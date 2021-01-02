Galatasaray: 73 - Fenerbahçe Beko: 87

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Halil Baldemir

Galatasaray: Macon 9, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 7, Marei 8, Motum 15, Hunter 15, Barış Ermiş 10, Jefferson 4, Ayberk Olmaz

Fenerbahçe Beko: Brown 13, Guduric 18, Pierre 15, Barthel 4, Vesely 15, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberoviç 5, Ahmet Düverioğlu 8

1. Periyot: 20-22

Devre: 31-48

3. Periyot: 51-68

Beş faulle çıkan: 36.31 Marei (Galatasaray)

İki takımın boyalı alanı etkili kullandığı ilk 5 dakikayı Galatasaray 11-10 önde geçti. Kalan bölümde dış atışlardan 3 isabet bulan sarı-kırmızılılara pota altından ve hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle yanıt veren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı.

İkinci periyoda Fenerbahçe Beko daha iyi başladı. Sarı-lacivertli takım, basit top kayıpları yapan Galatasaray karşısında Tarık Biberoviç'in üst üste kazandırdığı sayılarla 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-37. Kalan bölümde Guduric ve Vesely ile skor üreten Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun çeyreğin bitimine bir saniye kala köşeden kaydettiği 3 sayılık basketle soyunma odasına 48-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Galatasaray, 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe basketler buldu. Ancak sarı-kırmızılı takım, hücumda sergilediği performansı savunmaya yansıtamadı. Dış atışlardan ve pota altından kaydettiği sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son periyoda 68-51 önde girdi.

Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Galatasaray, Hunter'ın arka arkaya kazandırdığı sayılarıyla oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Macon'un 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 35. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 67-74. Kalan bölümde üst üste hücumlardan boş dönen Galatasaray karşısında Pierre ve Brown ile kritik basketler bularak farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 87-73 galip ayrıldı.