MAÇ SONUCU: Galatasaray Daikin: 3 - Olympiacos: 0
Kadınlar CEV Challenge Kupası 4'lü Finaller Turu ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Olympiacos PIRAEUS'u 3-0 mağlup etti.
Kadınlar CEV Challenge Kupası 4'lü Finaller Turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Yunanistan temsilcisi Olympiacos PIRAEUS ile deplasmanda karşılaştı.
Maçı 11-25, 24-26 ve 17-25'lik setler sonucu 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj elde etti.
4’lü Finaller Turu rövanş maçı 23 Ocak Perşembe günü Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.