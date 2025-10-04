Habertürk
        Haberler Spor Basketbol MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Opet: 71 - Emlak Konut: 53 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Opet: 71 - Emlak Konut: 53

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Opet, evinde Emlak Konut'u 71-53 mağlup etti.

        Giriş: 04.10.2025 - 16:14 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:14
        Fenerbahçe Opet lige galibiyetle başladı!
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-26 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Emlak Konut'u 71-53 yendi.

        Salon: Metro Enerji

        Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Ali Rıza Pinat

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut, Meesseman 16, Rupert 9, Allemand 9, Allen 4, Şerife Alperi Onar 5, Tuana Ayşegül Vural 3, Tilbe Şenyürek 11, Billings 6, Ayşe Yılmaz

        Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 3, Thomas 15, Macaulay 6, Berfin Sertoğlu 4, Gueye 6, Ferda Yıldız 4, Ceren Akpınar 2, Delaere 6, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan

        1. Periyot: 21-19

        Devre: 34-29

        3. Periyot: 54-38

