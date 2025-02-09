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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Aras Kargo: 3 - Bahçelievler Belediyespor: 0 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Aras Kargo: 3 - Bahçelievler Belediyespor: 0

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aras Kargo ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi. Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Aras Kargo 3-0 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 21:14 Güncelleme: 09.02.2025 - 21:14
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        Aras Kargo set vermeden kazandı!
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

        Salon: Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi

        Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar

        Bahçelievler Belediyespor: Almadovar, Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Domaç, Baird (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel, Simay Gazi, Inneh)

        Aras Kargo: Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Ana Olaya, Selin Uygur (Simay Kurt, Sude Tasbas, Tuana Köse)

        Setler: 15-25, 14-25, 21-25

        Süre: 80 dakika (23, 26, 31)

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