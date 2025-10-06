Habertürk
        MAÇ SONUCU: Aliağa Petkimspor: 83 - Fenerbahçe Beko: 105

        MAÇ SONUCU: Aliağa Petkimspor: 83 - Fenerbahçe Beko: 105

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 105-83 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 21:31 Güncelleme: 06.10.2025 - 21:31
        Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı galip!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci haftanın son maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 105-83 yendi.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak

        Fenerbahçe Beko: Hall 7, Tarık Biberovic 11, Horton-Tucker 25, Bacot, Jantunen 10, Metecan Birsen 9, Baldwin 7, Melli 10, Emre Ekşioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim, Colson 17

        Aliağa Petkimspor: Efianayi 10, Franke 21, Blumbergs 15, Yunus Emre Sonsırma 10, Sajus 4, Kerem Soyuçaylı, Whittaker 11, Mustafa Kurtuldum, Utomi 6, Selim Sav, Floyd 6

        1. Periyot: 31-27

        Devre: 60-41

        3. Periyot: 82-66

        Habertürk Anasayfa